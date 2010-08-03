У Харкові до Євро-2012 вводять в експлуатацію нову високовольтну лінію

АК «Харківобленерго» вводить в експлуатацію нову високовольтну лінію ВЛ 110 кВ «Перемога-Дергачі», яка дозволить підключити до енергопостачання всі об’єкти Євро-2012 в Харкові.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, нова лінія забезпечить додаткову передачу потужності 100 МВт до Харкова та дозволить у перспективі здійснити підключення декількох підстанцій.

Крім цього, високовольтна лінія дасть можливість підключити нові станції метрополітену, а також забезпечить резервом пропускної потужності для розвитку центральної і північно-східної частин Харкова.

Введення в експлуатацію ВЛ 110 кВ «Перемога-Дергачі» заплановано на 6 серпня.