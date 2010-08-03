Будівельну галузь врятує відновлення житлового кредитування

Залучення 10 млрд. грн. кредитного ресурсу в будівництво врятує будівельну галузь України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав Президент асоціації «Регіональне будівництво», голова правління ВАТ «Трест Жилстой – 1» Олександр ХАРЧЕНКО.

О.ХАРЧЕНКО підкреслив, що банки зараз абсолютно негативно ставляться до кредитування будівництва, пропонуючи кредити під 27 – 29% юридичним особам під твердий залог, і майже повністю відмовляючись кредитувати під майнові права фізичних осіб.

Він також акцентував, що за останній час банки накопичили величезний фінансовий ресурс, однак продовжують встановлювати неадекватні відсотки на свої послуги.

«Це загальновідомий факт, що кредитувати банкіри зараз мають можливість. Цифри називаються різні, до 40 млрд. грн. В принципі 10 млрд. грн. врятували б ситуацію на України в будівництві», - сказав О.ХАРЧЕНКО.

Він припустив, що відсутність кредитування житлового будівництва українськими банками, можливо, полягає у специфічній політиці Національного банку України і зокрема Голови правління НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

«Поки що банки вкрай негативно ставляться до кредитування будівельників, і це, очевидно, політика національного банку», - зазначив О.ХАРЧЕНКО.

О.ХАРЧЕНКО наголосив, що асоціація «Регіональне будівництво» веде переговори з банком «Меркурій» про відновлення житлового кредитування фізичних осіб. При цьому віце-президент асоціації «Регіональне будівництво» Олександр КОНЮХОВ висловив впевненість, що вітчизняні банки з осені відновлять кредитування.