НБУ вирішив ліквідувати один із банків

Національний банк України відкликав банківську ліцензію і призначив ліквідатора «Земельного банку».

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

«Постановою Національного банку України від 30 липня 2010 р. № 375 з 2 серпня 2010 р. відкликано банківську ліцензію та ініційовано процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства «Земельний банк», - зазначається у повідомленні.

З 2 серпня п.р. припинені повноваження тимчасового адміністратора, правління, наглядової ради і загальних зборів ПАТ «Земельний банк».

Ліквідатором «Земельного банку» призначено фізичну особу - незалежного експерта Олексія УГРІМОВА (за договором з Національним банком).

Як повідомлялося, Нацбанк постановою № 231 від 11 травня 2010 року ввів тимчасову адміністрацію у ПАТ «Земельний банк» (м. Харків) терміном на шість місяців - з 12 травня по 11 листопада 2010 року.

Довідка УНІАН. Харківський акціонерний комерційний «Земельний банк» зареєстровано у жовтні 1991 року.

За даними НБУ, на 1 січня 2010 року акціонерами «Зембанку» були страхова компанія «Лема», пряма участь – 99,7239% і президент СК «Лема» Сергій ЧЕРНИШОВ, пряма участь – 0,0007%, опосередкована – 99,7239%.