Новий Податковий кодекс буде чи не найпрогресивнішим в Європі – податківці

Новий Податковий кодекс України, який Верховна рада України ухвалила в першому читанні, буде одним із найпрогресивніших у Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після громадських слухань проекту Податкового кодексу України в Харкові запевнив заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій ЛЕКАРЬ.

«Україна буде надзвичайно виглядати в європейському суспільстві прогресивно. Це зі сторони скорочення видів податків. Друге питання стосовно зменшення кількості подачі звітності», - зазначив С.ЛЕКАРЬ.

На його думку, документ має бути прийнятий «саме в інтересах суспільства».

У свою чергу віце-президент НАН України, директор державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», академік НАН України Валерій ГАЄЦЬ наголосив на важливості та європейськості проекту Податкового кодексу, акцентувавши на його ліберальності та доступності.

С.ЛЕКАРЬ зазначив, що всі бажаючі можуть внести свої пропозиції до проекту Податкового кодексу через мережу кол-центрів, створених на базі місцевих податкових адміністрацій, управлінь фінансів і митної служби, а також через обласні відділення Союзу промисловців і підприємців України.

«Ми готові вислухати і узагальнено внести ті пропозиції і побажання, які потребує суспільство», – підкреслив С.ЛЕКАРЬ.

Як повідомлялось раніше, у Харкові стартували громадські слухання проекту Податкового кодексу України, метою яких є збір пропозицій та побажань до проекту кодексу. В обговоренні взяли участь заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО, заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій ЛЕКАРЬ, віце-президент Національної академії наук Валерій ГАЄЦЬ, народні депутати, керівництво Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, голови постійних комісій обласної ради, керівництво Харківської міської ради, представники обласних митниць, представники Сумської, Полтавської, Кіровоградської обласних державних адміністрацій, об’єднань підприємств, бізнес-кіл, керівники об’єднання профспілок області, голови райдержадміністрацій, мери міст обласного значення, керівники підприємств промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, підприємницьких структур, банківських установ тощо.

Наступні громадські слухання відбудуться в Києві (10 серпня), Львові (12 серпня), Донецьку (17 серпня) та Сімферополі (20 серпня), після чого всі пропозиції будуть передані до робочих груп, котрі сформулюють пропозиції та поправки до проекту Податкового кодексу України.