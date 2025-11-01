Розкрита важлива загадка: вчені пояснили, чому атмосфера Сонця гарячіша за його поверхню

Гавайський телескоп DKIST допоміг пояснити, що саме нагріває сонячну корону до мільйонів градусів.

Десятиліттями вчені намагалися з’ясувати, чому зовнішня атмосфера Сонця, яка має назву корона, розігрівається до мільйонів градусів. Адже поверхня Сонця прогрівається лише до 5500°C. Тепер вчені дізналися причину. Як пише Daily Galaxy, проривне відкриття вони зробили за допомогою сонячного телескопа Daniel K. Inouye (DKIST) на Гаваях.

Ще у 1942 році шведський фізик Ганнес Альфвен висунув теорію про існування магнітних хвиль, які можуть нагрівати сонячну корону. Але протягом десятиліть ці хвилі залишалися лише гіпотезою — технології не дозволяли їх побачити.

Телескоп DKIST, найбільший наземний інструмент для сонячних досліджень, нарешті дозволив це зробити. За словами керівника дослідження, фізика Річарда Мортона, спеціальний прилад Cryo-NIRSP уперше зафіксував так звані альфвенівські хвилі у короні Сонця.

"Ці хвилі постійно присутні та несуть значну кількість енергії, яка, ймовірно, нагріває сонячну атмосферу", — пояснив учений.

Водночас науковці зазначають, що альфвенівські хвилі — лише частина картини. Важливу роль відіграє і магнітна реконекція — процес, під час якого магнітні поля перекручуються та "замикаються", вивільняючи потужні спалахи енергії.

Дані місій NASA Parker Solar Probe та ESA Solar Orbiter підтверджують, що обидва явища відбуваються одночасно та взаємодіють між собою, підтримуючи неймовірно високу температуру корони.

Вплив на Землю та майбутнє досліджень

Розуміння механізмів нагрівання сонячної атмосфери має практичне значення. Це допоможе точніше прогнозувати сонячний вітер, спалахи та корональні викиди маси, які можуть впливати на супутники, зв’язок і енергосистеми на Землі.

Нові результати досліджень DKIST вважають важливим проривом у сонячній фізиці. Вони не лише допомагають пояснити природу Сонця, а й дають змогу краще розуміти поведінку інших зірок у Всесвіті.

Як зазначають учені, ці відкриття можуть стати основою для нового етапу вивчення зоряних процесів — від передбачення космічної погоди до вдосконалення технологій, які захищають Землю від її впливу.

