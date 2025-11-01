Учені в новому дослідженні перевернули історію Ахетатона, але їм все ж не вдалося знайти відповідь, чому це місто спорожніло.

Історія давньоєгипетського міста Ахетатон, яке короткий час у XIV столітті до н. е. було столицею держави і домом бога-царя Ехнатона - це історія трагедії.

На місто обрушилася чума, яка забрала життя дев'яти членів королівської сім'ї та багатьох сотень простолюдинів; врешті-решт, воно було повністю покинуте, пише Iflscience. Принаймні так думали науковці, доки новий аналіз фізичних і письмових джерел міста не показав, що більша частина з них абсолютно неправильна.

Видання зазначає, що питання про те, чи було давньоєгипетське місто Ахетатон зачеплено епідемією, давно обговорюють, але, як випливає з висновку нового дослідження, "всі наявні дані свідчать про те, що місто не було охоплене епідемією зі значною смертністю".

Відео дня

Зазначається, що це серйозна заява, і вона не єдина, яку роблять автори аналізу. Вони також стверджують, що місто, руїни якого тепер знаходяться на території археологічної пам'ятки Амарна, ніколи не було по-справжньому "занедбаним", як це часто видається сьогодні.

"Археологічні дані створюють враження, що місто було залишене організовано, що дало людям час зібрати і вивезти майно, іноді залишаючи речі, які могли бути зайвими або важковивозящимися, але немає жодних ознак масового залишення особистих речей або предметів домашнього вжитку", - зазначили автори.

Іншими словами, йдеться не про втечу населення, яке побоювалося чуми.

У статті стверджується, що навіть кількість загиблих від чуми було перебільшено. Ті королівські особи, чиї смерті знаменують цей період, досить легко з'ясовні: наприклад, цариці Тійї, "імовірно, було близько 50 років і вона могла померти від хвороб, спричинених старістю".

А королівські доньки Нефернеферура та Сетепенра, "ймовірно, померли у віці близько п'яти років або молодше", - трагедія сьогодні, але надто поширена в досучасних суспільствах.

Щодо простих людей, то в стародавньому місті було знайдено сотні поховань, але жодне з них не було зроблено поспіхом, не відкладено і не розташовано на "безпечній" відстані від живих.

Найцікавіше те, що підрахунок кількості смертей у місті від певної теоретичної епідемії дає результати, що значно перевищують фактично виявлені, натякаючи на те, що, хоча люди в Ахетатоні були не зовсім здорові, вони не гинули, як мухи.

"Ми доходимо висновку, що, якщо розглядати наявні дані загалом, то мало що вказує на те, що Ахетатон був зачеплений смертельною епідемією", - вважають автори та ставлять собі питання, чому вчені взагалі вирішили, що це так?

Але, як зазначило видання, не все так просто, оскільки в ті часи були ще хети. Зокрема, існує такий собі міф, що в XIV столітті до н. е. Хеттська імперія межувала з Новим царством Єгипту. Два царства коливалися між хитким миром і війнами, а за часів Ахетатона відносини були доволі холодними.

"Коли хети повернули захоплених ними єгипетських бранців, серед них спалахнула чума, і вони почали помирати", - йшлося в міфі.

Іншими словами: вони привезли єгипетських військовополонених, і військовополонені принесли чуму. Але чи означає це, що та сама хвороба вразила Ахетатон?

Що ж, навіть за найщедрішого тлумачення - ні. По-перше дві столиці розділяли щонайменше 1145 км, і подолання такої відстані було не тією швидкою прогулянкою, якою ми могли б насолодитися сьогодні. У воїнів було вдосталь часу та місця, щоб підхопити хворобу дорогою до місця зустрічі двох армій або назад - що, безумовно, удача, оскільки навіть якщо вірити хеттам на слово, між цією подією та спалахом хвороби існує величезна затримка в часі.

І ось головний момент: попри все це, прямих згадок про епідемію в самому Ахетатоні немає.

Отже, чи була насправді "чума" в Ахетатоні? Автори аналізу підкреслили, що вони не довели, що її не було: "Можна припустити, що інфекційне захворювання, здатне спричинити епідемію, може бути виявлено в Амарні за допомогою молекулярного аналізу. Цілком можливо, що хеттський міф про чуму відображає реальну історію якоїсь хвороби".

Але загалом, урок тут - це висновок, і застереження від поспішних висновків. Навіть якщо молекулярний аналіз справді виявить докази такого захворювання, "будь-які результати слід інтегрувати з представленими тут факторами, щоб оцінити, чи являють вони собою реальні спалахи епідемій, чи просто присутність стародавнього патогена", - попереджає стаття.

Автори дослідження додали, що термін "епідемія" використовувався для пояснення аспектів порушеної політичної та соціальної історії Єгипту кінця XIV століття до н. е.

Інші новини про Стародавній Єгипет

Нещодавно стало відомо, що до США під виглядом предметів декору ввозили цінні артефакти з єгипетських гробниць. Усім конфіскованим предметам щонайменше 4000 років. Один з артефактів навіть оцінили в $6 млн.

Також біля берегів Єгипту знайшли стародавній порт, який служив великим морським вузлом за часів правління Клеопатри VII.

Вас також можуть зацікавити новини: