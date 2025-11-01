Арешт стався ввечері 29 жовтня близько 20:30 за місцевим часом у Парижі.

Спецслужби Франції провели затримання п'яти нових підозрюваних у справі про зухвале пограбування Галереї Аполлона в Луврі, яке сталося майже два тижні тому. Про це пише France Info.

Чотирьох підозрюваних заарештували, коли вони "спокійно чекали в черзі вболівальників", щоб потрапити на матч "Париж ФК" - "Ліон". П'ятого підозрюваного затримали пізніше.

Прокурор Парижа Лора Бекко уточнила, що один із затриманих перебував "у полі зору" слідчих, оскільки на місці злочину було виявлено його сліди ДНК. Передбачається, що він був водієм одного зі скутерів, на яких грабіжники поїхали з місця злочину.

Відео дня

Арешт стався ввечері 29 жовтня близько 20:30 за місцевим часом у Парижі. Операцію провели співробітники французької бригади з боротьби з бандитизмом. За повідомленнями поліції, затримання відбулося швидко і без інцидентів.

Зазначається, що більшість підозрюваних - це "дрібні правопорушники". При цьому викрадені коштовності, вартість яких оцінюють у 88 мільйонів євро, досі не знайдено.

Пограбування Лувру

Під час пограбування злочинці повністю приховали обличчя і проникли в будівлю з боку набережної Сени. Розбивши скло, двоє з них увійшли всередину, піднялися на вантажному ліфті, щоб безпосередньо потрапити в Галерею Аполлона. Третій злочинець залишився зовні.

Злодії викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних прикрас Наполеона та імператриці з вітрин "Наполеон" і "Французькі монархи". Серед них виявилися намисто, брошка, діадема та інші речі. Одну з украдених з Лувру прикрас виявлено зламаною недалеко від музею.

Вас також можуть зацікавити новини: