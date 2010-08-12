Добкін збільшить матрезерв обладміністрації для боротьби з пожежами

Матеріальний резерв Харківської обласної державної адміністрації для мінімізації можливих негативних наслідків пожеж і боротьбою з ними буде збільшено на 700 тис. грн. – до майже 1,4 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на черговому засіданні обласного оперативного штабу для координації дій із проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пожежною небезпекою, сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ.

Віце-губернатор також доручив головам райдержадміністрацій створити подібні матеріальні резерви та резервні фонди в кожному районі області.

Крім цього, зазначив В.БАБАЄВ, розпорядженням голови облдержадміністрації для проведення необхідних заходів по забезпеченню пожежної безпеки у військових частинах області та складах боєприпасів завтра військовим частинам, які подали для цього відповідні заявки, з матрезерву облдержадміністрації буде виділена потрібна кількість паливно-мастильних матеріалів. На сьогодні про таку необхідність заявили військова частина в Балаклеї та Малинівці (Чугуївський район).

Як передавав УНІАН, 7 серпня у Харківській області створений обласний оперативний штаб для координації дій із проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пожежною небезпекою.

М.ДОБКІН зобов’язав всі екстрені служби та військові частини створити резерв паливно-мастильних матеріалів та інших ресурсів, необхідних для гасіння пожеж. Губернатор наголосив на необхідності забезпечити постійне патрулювання території області на гелікоптері й посилене патрулювання співробітниками міліції парків, скверів, місць масового перебування людей із метою запобігання виникненню пожеж.

До складу обласного оперативного штабу ввійшли Голова Харківської ОДА Михайло ДОБКІН, керівники головних управлінь, структурних підрозділів облдержадміністрації та голови обласних управлінь міліції, Служби безпеки України й Міністерства з надзвичайних ситуацій України.