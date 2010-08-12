За порушення правил відвідування лісу притягнуто до відповідальності 567 осіб

Працівниками Державної служби лісової охорони в Харківській області за порушення правил протипожежної безпеки в лісах з 7 серпня притягнуто до відповідальності 567 громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на черговому засіданні обласного оперативного штабу для координації дій із проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пожежною небезпекою, сказав начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА Володимир РОСОХА.

За його словами, для участі в рейдах по лісових масивах області ГУ МВС України в Харківській області та обласним управлінням лісового господарства залучено 201 співробітник. Було проведено 2220 рейдів, у лісових господарствах діють 70 рейдових бригад та 139 постів по контролю за протипожежним станом лісів та дотримування заборони заїзду транспорту. З порушників стягнуто штрафів на суму більше 12,5 тис. грн.

В.РОСОХА підкреслив, що для забезпечення протипожежної безпеки в лісових господарствах області щодобово на чергування заступають 550 чоловік та 108 одиниць пожежної техніки. Особовий склад переведений на посилений варіант несення служби.

Він акцентував, що продовжується технічне обладнання лісових господарств та пожежних частин для своєчасного та ефективного реагування на можливі пожежі. Так, на сьогодні введено додатково 26 автоцистерн підвищеної прохідності, узгоджені питання з МНС України для можливого залучення для гасіння пожеж авіаційної техніки, зокрема 3 гелікоптерів МІ-8 та 2 літаків АН-32.

Крім цього, за словами В.РОСОХИ, облаштовано 2866 км мінералізованих смуг, встановлено 413 шлагбаумів, перекопано 1330 доріг, облаштовано 27 штучних протипожежних водоймищ, 97 площадок для забору води пожежними автомобілями, 151 місце для забору води на землях інших землекористувачів, діють 307 спеціалізованих лісопожежних станцій, у яких в розпорядженні є 50 пожежних автомобілів, створено розгалужену мережу пожежно-сторожових веж, які забезпечені засобами зв’язку та нагляду за лісовими масивами, залучаються 96 тракторів з грунтообробювальним обладнанням та інша техніка, в наявності 4 пожежні модулі.

В.РОСОХА наголосив, що в області оголошено найвищій 5 рівень пожежної безпеки і тому контроль за відвідуванням лісових господарств області має бути посилений.

Як передавав УНІАН, 7 серпня у Харківській області створений обласний оперативний штаб для координації дій із проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пожежною небезпекою, одним із перших рішень якого була заборона відвідування та в’їзду громадян на територію лісових господарств області.

До складу обласного оперативного штабу ввійшли Голова Харківської ОДА Михайло ДОБКІН, керівники головних управлінь, структурних підрозділів облдержадміністрації та голови обласних управлінь міліції, Служби безпеки України й Міністерства з надзвичайних ситуацій України.