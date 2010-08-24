Як українці ставляться до День незалежності



Харків. 24 серпня. УНІАН. 57,2% громадян України вважають День незалежності святом, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 15 серпня.

Так, 16,7% опитаних відповіли, що цей день для них – «дійсно велике свято», 40,5% – «звичайне свято, як і інші офіційні свята».

31,9% дають відповідь, що для них це «не свято, а звичайний вихідний день», 7,9% – «цей день повинен бути робочим».

Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, підтримали б незалежність 59,1% опитаних, що є одним із найвищих показників за весь час, коли проводилися подібні опитування, відзначають у Центрі Разумкова.

Водночас, частки тих, хто позитивно відповідає на запитання, чи є Україна дійсно незалежною державою, і тих, хто відповідає негативно, є приблизно рівними (відповідно 43,2% і 44,7%).

Частка тих, хто вважає, що Україна є дійсно незалежною державою, вища, ніж у 2006-2008 роках, однак нижча, ніж у 2005 році.

Відносна більшість опитаних вважає, що їхня родина більше втратила від здобуття Україною незалежності, ніж виграла (відповідно 41,7% і 26,3%).

В опитуванні взяли участь 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Опитування здійснювалося у 129 населених пунктах. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.