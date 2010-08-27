Кому не подобається Кернес як обличчя нової влади? (фото)

Київ. 27 серпня. УНІАН. Рекламісти заявляють про знищення лайт-боксів з анонсом суспільно-політичного і ділового тижневика «Коментарі», тема номеру якого – «Обличчя нової влади».

Про це глава координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами України Артем БІДЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він повідомив, що на шести лайт-боксах, розміщених уздовж Бориспільської алеї (що веде від автодороги Київ-Бориспіль до міжнародного аеропорту «Бориспіль» – УНІАН) вже тричі знищувалася зовнішня реклама з анонсам теми чергового номеру тижневика «Коментарі» – «Обличчя нової влади».

Водночас, А.БІДЕНКО зауважив, що наразі не вдалося встановити, хто та з яких мотивів знищує саме цю зовнішню рекламу.

«Це був політичний сюжет. Вочевидь, це була політична реклама. Це сюжет з Геннадієм КЕРНЕСОМ (секретар Харківської міської ради - УНІАН). Він висить також у Києві, всі його бачили», - зазначив експерт.

За його словами, в асоціації не вважають, що рекламу знищили за вказівкою влади.

А.БІДЕНКО також висловив упевненість, що знищення реклами тижневика не було проявом конкурентної боротьби у рекламному бізнес-середовищі, а ці скандальні дії мають політичний характер.

Водночас, зауважив він, якщо знищення реклами є ініціативою місцевих чиновників, то такими діями вони можуть скомпрометувати чинну владу і, зокрема, Партію регіонів.

Також експерт констатував, що на сьогодні багато компаній, які займаються рекламою, зокрема, зовнішньою, знаходяться «на гачку» у представників місцевої влади, і чиновники мають можливість тиснути на рекламістів і вимагати від них не виконувати ті чи інші замовлення.

Зокрема, А.БІДЕНКО повідомив, що «не так давно у Броварах неофіційно попросили не розміщати рекламу партії «Батьківщина». «Спочатку поклеїли. Був дзвінок. Сказали, давайте, може, ви не будете цього робити, бо у вас є проблеми з документацією. Також була проблема у Криму, коли замість комерційної реклами несанкціоновано поклеїли рекламу Партії регіонів», - повідомив А.БІДЕНКО.