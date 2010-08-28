Ярославський: відкриття нового аеровокзалу у Харкові є знаковою подією для України

Харків. 28 серпня. УНІАН. Відкриття нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків» є знаковою подією в житті України.

Про це сказав сьогодні журналістам генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання УНІАН про те, яке значення має введення в експлуатацію нового об’єкту, спорудженого до Євро-2012.

За його словами, це перший об’єкт в авіаційній галузі України, який відкрився до Євро-2012.

«Я думаю, що для нас, для всіх харків`ян нинішній день є знаковим - відкрився перший термінал в незалежній Україні», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що термінал споруджено на кілька місяців раніше запланованого.

«Фактично за неповні два роки ми з рівного місця побудували термінал, який, я сподіваюся, всім подобається. У першу чергу хотілося б зробити цей подарунок харків`янам… Допомагали всі. Всім за це велике спасибі», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання про те, які нові авіамаршрути планується відкрити, він повідомив, що сьогодні термінал розпочав примати й відправляти літаки, а також нагадав, що недавно були підписані угоди на 5 маршрутів до країн Європи, зокрема на Мілан, Париж, Будапешт і Берлін.

«Для нас відкритий весь світ. І термінал, і аеропорт разом зі смугою і стадіон - всім цим користуватимуться ми і наші нащадки, тому мінімум на 100 років ми забезпечили харків`ян сучасним аеропортом, в який прилітатимуть друзі, гості, люди з грошима, які хочуть інвестувати в наш регіон», - наголосив бізнесмен.

Він повідомив, що загальна вартість терміналу становить близько 80 млн. дол. «Це все гроші приватні, - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, - всі гроші приватної компанії».

При цьому він зазначив, що фінансування з державного бюджету, зокрема на реконструкцію аеродромного комплексу харківського аеропорту, «йде повною мірою».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові відбулося урочисте відкриття новозбудованого терміналу міжнародного аеропорту в рамках підготовки України до Євро-2012. У заходах взяв участь і виступив з промовою Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Новий термінал розрахований на 650 пасажирів на годину. Проектом підготовки аеропорту «Харків» до Євро-2012 передбачені також реконструкція історичного приміщення аеровокзалу, спорудження тимчасового терміналу, будівництво нової злітно-посадкової смуги, автовокзалу.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» реконструюється в рамках підготовки до Євро-2012. Реалізацію проекту розпочато 1 квітня 2008 р. після того, як компанія «Нью Системс АМ» (група DCH) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу аеропорту. Проект включає будівництво нового терміналу, реконструкцію того, що існує, будівництво нової злітно-посадочної смуги і капітальний ремонт перону, впорядкування привокзальної площі. Після реконструкції аеропорт прийматиме повітряні судна типу Airbus A-320 і Boeing B-737. Новий термінал площею понад 20 тис. кв.м. дозволить до 2011 р. збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. осіб на рік. Планується також реконструкція готелю в аеропорту «Харків», створення сучасного паркінгу, будівництво автовокзалу.

Загальна вартість робіт з реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» становить 1086,53 млн. грн. (в т.ч. будівельно-монтажні роботи - 759,5 млн., устаткування - 81,6 млн., інші - 245,4 млн.). Вартість реконструкції аеропорту включає дві складові: інвестиції приватного інвестора О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (президента групи DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Евро2012) і фінансування з державного бюджету. За рахунок коштів О.ЯРОСЛАВСЬКОГО реконструюється аеровокзальний комплекс - будівництво нового терміналу, реконструкція того, що існує, спорудження тимчасового терміналу, реконструкція привокзальної площі, ряд інших робіт. За рахунок коштів держбюджету - аеродромний комплекс (як і аеродроми всіх інших українських аеропортів - це стратегічний об`єкт, що знаходиться в державній власності і реконструюється за рахунок бюджетного фінансування). Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО (аеровокзальний комплекс, привокзальна площа) - 508,8 млн. грн. Загальна сума державних інвестицій (фінансування з держбюджету в реконструкцію аеродромного комплексу) - 1086,53 млн. грн. Сукупні інвестиції - 1595,53 млн. грн.

Група DCH (бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ) реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012. Програма включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (в тому числі стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в підготовку міста до Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. станом на середину 2010 р. перевищила 2 млрд. грн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА