Харківщина цього року отримає 8 шкільних автобусів

Харків. 30 серпня. УНІАН. Цього року Харківська область має отримати 8 шкільних автобусів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління освіти і науки ХОДА Романа ШАПОВАЛА.

За його словами, цю техніку буде придбано за рахунок коштів державного бюджету. Крім того, за рахунок позабюджетних коштів цього року вже придбано 2 автобуси.

За інформацією Р.ШАПОВАЛА, на сьогодні охоплення підвезенням школярів до навчальних закладів становить 87%, що є третім показником в Україні після міста Севастополя та Дніпропетровської області.

«У зв`язку з нестачею одиниць транспорту в окремих випадках автобуси будуть робити по кілька рейсів для доставки дітей до школи. Крім того, всі маршрути оптимізовані та погоджені з ДАІ. Таким чином, ми забезпечимо підвезення всіх дітей як у звичайні, так і малокомплектні школи», - підкреслив Р.ШАПОВАЛ.

Він повідомив, що парк шкільних автобусів в області нараховує 286 одиниць, з них 220 автобусів належать закладам освіти, 48 - орендовані автобуси, 18 автобусів здійснюють підвезення учнів на умовах спонсорської допомоги.

Для повного задоволення потреби області необхідно ще 72 автобуси, і тоді можна було б обійтися без оптимізації маршрутів і повторних рейсів, зазначив Р.ШАПОВАЛ.