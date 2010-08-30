Тайсон обійшовся Металісту в $6 млн.

Харків. 30 серпня. УНІАН. Вартість контракту з бразильським футболістом ТАЙСОНОМ, який підписав напередодні ФК «Металіст», становить 6 мільйонів доларів

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено сьогодні під час офіційної церемонії представлення футболіста, яка відбулася на стадіоні «Металіст».

Заступник генерального директора клубу зі спортивної роботи ФК «Металіст» Євген КРАСНИКОВ наголосив, що на ТАЙСОНА претендували імениті європейські футбольні клуби, зокрема «Малага» (Іспанія), «Вольфсбург» (Німеччина) та «Шахтар» (Україна).

Є.КРАСНИКОВ зазначив, що спостереження за футболістом тривало «дуже довго», і вирішальним став молодий вік бразильця.

«Спостерігали довго. Вирішальним стало те, що ЖАДЕР, це колишній наш гравець, КЛЕЙТОН і наші спостереження тренерів зійшлися на тому, що нехай дорожче, але буде молодий хлопець», - сказав Є.КРАСНИКОВ.

ТАЙСОН у свою чергу подякував керівництво клубу за підтримку та відзначив високий клас інфраструктури «ФК «Металіст».

Як повідомляв УНІАН, раніше коментуючи подію, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ жартома попросив журналістів не плутати цього бразильського футболіста з боксером Майком ТАЙСОНОМ, але побажав йому зажити слави однофамільця – чемпіона світу з боксу.

«Прошу не плутати з боксером. Хоча я хотів би, щоб він виступав так, як ТАЙСОН на піку своєї кар`єри в боксі», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

21-річний ТАЙСОН Барсельос Фреда – напівзахисник атакуючого плану. Вихованець бразильського клубу «Інтернасьональ». У період з 2007 року зіграв за команду 130 матчів, забив 35 голів. Зріст 1.72 м, вага 64 кг. Володар молодіжного кубка Eurovoetbal (2006), чемпіон штату Ріо Гранді ду Сул (2009), переможець Копа Судамерікана (2008), володар кубка Suruga Bank Championship (2009), переможець Кубка Лібертадорес (2010). У 2009 р. ТАЙСОН став кращим бомбардиром у чемпіонаті штату, забивши 15 голів, і Кубка Бразилії, забивши 7 голів. У цьому ж році у складі «Інтернасьоналя» він став фіналістом Кубка Бразилії та володарем срібних медалей чемпіонату країни.

У 2009 році, граючи на позиції атакуючого півзахисника, став кращим бомбардиром в чемпіонаті штату, забивши 15 голів, і Кубка Бразилії, забивши 7 голів. Цього ж року у складі «Інтернасьоналя» став фіналістом Кубка Бразилії і володарем срібних медалей чемпіонату країни.