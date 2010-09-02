У Харкові до кінця року відкриються два консульства
14:31, 02 вересня 2010Харьків
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Чехії та Словаччини. В 2011 - ще два
Харків. 2 вересня. УНІАН. До кінця року у Харкові відкриються два нові консульства іноземних держав – Чехії та Словаччини.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.
За його даними, сьогодні в Харківській області працюють, зокрема, генеральні консульства республіки Польща і Росії, почесні консульства Австрії, Словенія і Казахстану.
«До кінця 2010 року ми відкриємо ще два представництва Почесних консульств - Чехії та Словаччини», - сказав Ю.САПРОНОВ.
Він повідомив також, що в першій половині 2011 року у Харкові планується відкрити ще два Почесних консульства - Чорногорії та Естонії.
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