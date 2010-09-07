Сапронов: Харків довів свою здатність бути європейським центром

Харків. 7 вересня. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій Сапронов висловив здивування інформацією в деяких ЗМІ під назвою «Вирубка дерев у Харкові: такими методами Україні не наблизиться до ЄС» про нібито негативну оцінку депутатом Бундестагу Віолою фон Крамон зусиль територіальної громади щодо збереження екологічних систем у місті.

Про це йдеться у заяві Ю.Сапронова, розміщеній на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації.

Повний текст заяви:

Харків`яни пишаються тим, що Європа високо оцінила роботу, яку виконала територіальна громада міста з наведення порядку у власному домі. Отримання четвертої європейської нагороди - Призу Ради Європи - підтвердження того, що шлях, обраний нашим містом - прагнення до високих європейських стандартів життя - єдино вірний і своєчасний.

Також харків`яни раді тому, що європейська спільнота високо оцінило прагнення Харкова залишатися екологічно чистим, «зеленим» містом, що відзначено високими гостями з Європи під час їх перебування в місті 23 серпня:

«При заснуванні Призу Європи у 1955 році метою Парламентської Асамблеї Ради Європи було продемонструвати, через політичне рішення, яку важливість вона надає діям місцевої влади. Приз - це великий успіх для вашого міста, а також для цінностей, які ви сповідуєте.

Члени комітету з питань захисту навколишнього середовища, сільського господарства та місцевих і регіональних питань були позитивно здивовані і кількістю, і якістю вашої роботи завдяки численним побратимськім проектам та угодам про співпрацю»,- відзначив Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлут Чавушоглу.

Аксел Фішер, голова Підкомітету з Призу Європи, депутат Парламенту Німеччини, вітаючи харків`ян, зокрема, сказав про те, що «вручення місту Харкову Призу Європи має розглядатися як нагорода за роботу, яка була зроблена,та як стимул продовжувати цю діяльність і надалі».

Тому викликає здивування інформація, розміщена в деяких центральних ЗМІ, під назвою «Вирубка дерев у Харкові: такими методами Україні не наблизиться до ЄС» про нібито негативну оцінку депутатом Бундестагу зусиль територіальної громади щодо збереження екологічних систем у місті.

Дійсно, 2 серпня 2010 року в Харківській обласній державній адміністрації відбулася зустріч депутата Бундестагу пані Віоли фон Крамон із заступником голови ХОДА Юрієм Сапроновим. В ході офіційної зустрічі йшлося про питання інтеграції України в Європу, про підготовку інфраструктури міста до Євро-2012.

Пані Віолу фон Крамон також цікавили питання зовнішньоекономічного співробітництва та культурного обміну, співпраця у сфері науки та освіти.

Зацікавленість викликала й пропозиція про відкриття нового авіарейсу «Харків - Берлін».

«Я був готовий відповісти на будь-які гострі і дискусійні питання, у тому числі, і про нову транзитну дорогу в лісопарку. Проте, ці питання депутатом Бундестагу під час офіційної зустрічі не порушувалися», - зазначив заступник голови ХОДА Юрій Сапронов.

Ми вдячні пані Віолі фон Крамон за її живий інтерес до проблем нашого міста і висловлюємо надію, що і надалі зможемо мати можливість обговорювати будь-які проблеми півторамільйонного мегаполісу як з депутатами Європарламенту, так і з депутатами Бундестагу. Нам дуже важлива підтримка представниками європейського співтовариства прагнень як Харкова, так і всієї України до високих європейських стандартів - створення безпечних та комфортних умов для проживання, забезпечення прав і свобод мешканців регіону, свободи слова та доступу до інформації.

Харків довів свою здатність стати справжнім європейським центром. Харків і в майбутньому збереже історію, традиції, і досвід багатьох поколінь, які створювали фундамент побудови харківського європейського дому.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня «Німецька хвиля» повідомила, що депутат Бундестагу від Партії зелених Німеччини Віола фон КРАМОН відвідала Україну на прохання харківської екологічної групи «Печеніги» та «Зеленого фронту». Вона вислухала розповіді очевидців про знищення понад двох тисяч дерев замість заявлених п’ятсот, про порушення прав людей, затримку та побиття активістів, про визнання в’язнями совісті двох заарештованих міжнародною правозахисною організацією Amnesty International, а також про сумнівне поводження з рештками німецьких солдатів та офіцерів, що були поховані у цьому парку під час війни.

В інтерв’ю Deutsche Welle В. фон Крамон заявила, що німецькі «зелені» завжди дуже критично ставляться до знищення зелених зон, але у випадку Харкова ідеться взагалі про обурливе порушення прав та свобод громадян з боку місцевої влади: «Сьогодні вже запізно щось робити, дорога побудована. Залишається лише дуже критично поставити питання перед Україною, чи вважають посадовці те, як було збудовано цю дорогу, цивілізованою формою, і чи слід очікувати схожих випадків у майбутньому? З такими методами Україні буде дуже важко наблизитися до членства в ЄС».

В. фон КРАМОН підкреслила, що вона ще раз уважно проаналізує всі матеріали, пов’язані з вирубкою лісу, та підготує свої пропозиції до Бундестагу та Європарламенту. Харківським екологам вона пообіцяла всіляку підтримку від їхніх німецьких колег.