Погода в понеділок

Харків. 13 вересня. УНІАН. Сьогодні, 13 вересня, на території України за прогнозами синоптиків опадів не очікується, лише вдень в Криму місцями можливий короткочасний дощ, гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці в західній частині подекуди спостерігатиметься туман. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25° (в Карпатах вночі 4-9°, вдень 11-16°); у південній частині вночі 10-15°, на узбережжі Криму 15-20°, вдень 22-27°.

У Києві та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 20-25°. По м. Києву температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.

12 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 18-23°, біля Генічеська 17° в Дніпрі біля Києва 17°.