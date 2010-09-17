Після прийняття Стратегії сталого розвитку Харківщина і Кабмін підпишуть договір

Харків. 17 вересня. УНІАН. Після прийняття Стратегії сталого розвитку регіону буде підписаний договір між Харківською областю та Кабінетом міністрів України.

У Харківській області вперше зайшла мова не про соціально-економічний, а про сталий розвиток регіону, як того вимагають міжнародні норми. Після того як Стратегія сталого розвитку Харківщини буде прийнята сесією обласної ради, планується підписати договір з Кабінетом міністрів, а також розробити ряд цільових програм для вирішення найбільш гострих проблем регіону, повідрмяє сайт Харківської ОДА з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА.

«Сьогодні в Харківській області досі діє стратегія соціально-економічного розвитку області, яка була ухвалена 7 років тому губернатором Євгеном Петровичем Кушнарьовим. Останні роки з різних причин не було стратегії. Навіщо цей документ потрібен, чому він є програмним? У першу чергу тому, що після того як буде розроблено Стратегію сталого розвитку Харківської області, буде укладено договір з Кабінетом міністрів України. Далі послідовно після укладення договору буде підписаний ряд цільових, галузевих програм на злободенні питання, які хвилюють зараз всіх жителів Харківської області. Під це буде виділено в тому числі державне фінансування», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Також він зазначив, що Основи сталого розвитку Харківської області, презентовані в ході сесії обласної ради 15 вересня, належить ще чимало доопрацювати, перш ніж вони будуть представлені депутатам вже у вигляді стратегії.

«Наступним кроком будуть різноманітні круглі столи - в обговоренні Стратегії будуть брати участь найширші верстви нашого регіону. Але найголовніша особливість документа, який ми презентували, - це те, що вперше у нас мовиться не про соціально-економічний, а про стійкий розвиток. Таким чином ми виконуємо вимоги ООН, враховуючи не дві складових - соціум і економіку, а ще й третю, не менш важливу - екологію», - наголосив Ю.САПРОНОВ.