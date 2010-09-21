У «Батьківщини» достатньо сил захистити результати виборів

Харків. 21 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», екс-губернатор Харківщини Арсен АВАКОВ запевняє, що опозиція захистить результати місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи ситуацію з непропорційним представленням опозиційних та провладних політичних сил у виборчих комісіях.

А.АВАКОВ зазначив, що «відповідний» виборчком «разом із місцевою владою зманіпулювали» під час формування Харківської територіальної виборчої комісії. При цьому він підкреслив, що БЮТ «не збентежений» подібною ситуацією та має достатньо важелів, аби захистити результати виборів.

«У нас достатньо представників у кожній територіальній комісії. Я гадаю, що й у ДВК буде достатньо кваліфікованих кадрів і представників, які за сало принципи не продадуть і які будуть опонувати будь-яким намаганням фальсифікувати. Я гадаю, що в нас є аргументи і в тому числі такі, які ми піднесемо владі в якості сюрпризу. Головне, коли люди проголосують, ми захистимо цей результат», - наголосив А.АВАКОВ.

Він відкинув можливість повторення «майдану», зауваживши, що країні «потрібен не майдан, а країні потрібна консолідація на позитиві».

А.АВАКОВ висловив сподівання, що у влади знайдеться достатньо сил, щоб «не перейти межу» та провести вибори цивілізовано.

«Мені здається, що вдасться знайти аргументи не перейти межу. Якщо цих аргументів не вистачить у місцевих божків, я гадаю, що вистачить богів з Києва, якщо з цим і там буде напружено, то є міжнародна спільнота. Я вважаю, що ми прийдемо до цивілізованих ситуацій», - сказав А.АВАКОВ.