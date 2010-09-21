Райони області будуть проводити у Харкові свої ярмарки

Харків. 21 вересня. УНІАН. За кожним районом Харкова закріплені райони області, які будуть у вихідні проводити в місті пересувні міні-ярмарки.

Про це поінформував у ефірі програми обласного радіо «Зворотний зв`язок» голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА.

На ярмарках планується реалізовувати сільгосппродукцію за ціною виробника. «Я думаю, що такі невеликі пересувні ярмарки будуть користуватися підвищеним попитом. Принаймні, у Краснограді на Великому Слобожанському ярмарку я бачив, що вартість багатьох продуктів відрізнялася від тих цін, які є сьогодні в магазинах і на ринках Харкова», - зазначив губернатор.