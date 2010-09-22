Авіакооперація України та Росії завантажить ХАЗ на 10-ліття

Харків. 22 вересня. УНІАН. Кооперація України та Російської Федерації в авіабудуванні забезпечить замовленнями Харківське державне авіаційне виробниче підприємство на десятиліття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав заступник глави Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ.

Ю.САПРОНОВ наголосив на великому попиті на регіональні літаки виробництва Харківського авіазаводу в східній частині Російської Федерації.

«Потреба тільки російського Зауралля в літаках, які виробляє Харківський авіаційний завод, понад 200 машин, тобто 200 машин - це 8 - 10 років беззбиткової роботи Харківського авіазаводу. Єдиний варіант для нашого авіаційного заводу - це кооперація з Росією, безумовно, рівноправна», - підкреслив Ю.САПРОНОВ.

На знімку: літак Ан-74ТК-300Д виробництва Харківського авіазаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА