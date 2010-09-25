В Україні з’явиться ще один меморіал Катинської трагедії

Харків. 25 вересня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ висловив бажання відкрити ще один меморіал жертвам Катинської трагедії в селищі Биківня на Київщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи в Харкові на вшануванні пам’яті жертв Катинської трагедії.

«Я також хочу подякувати за те, що тут, у Харкові, вдалося до 10-річчя відкриття цього меморіалу на знак україно-польської співпраці в чергове увічнити пам’ять жертв Катинської трагедії. Я також маю надію, що нам вдасться увічнити пам’ять, імовірно, на четвертому цвинтарі, безпосередньо пов’язаному з Катинською трагедією, тобто в Биківні під Києвом», - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Професор Торунського університету (Польща) Анджей КОЛА, який проводив археологічні розкопки на місцях поховання жертв тоталітарного режиму по Україні, підкреслив, що на території поховань у селищі Биківня виявлено 206 могил, серед яких 53 поховання – місця поховання більш як 1500 тисячі польських офіцерів.

За його словами, станом на сьогодні археологічні роботи на місці поховань через відсутність дозволу припинилися. Залишаються недослідженими близько третини поховань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Харкова з візитом прибув Президент Республіки Польща Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, який разом із прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ на Українсько-Польського меморіалі жертвам тоталітаризму вшанували пам’ять загиблих. Президент Польщі та прем’єр-міністр України поклали вінки до меморіальної дошки жертвам розстріляних польських офіцерів на вулиці Совнаркомівській, де раніше була розташована будівля НКВС, а також до меморіалу жертвам тоталітаризму у Лісопарку. В урочистій церемонії покладання квітів брали участь родичі розстріляних польських офіцерів, представники громадськості Харківщини, члени урядових делегацій обох країн.

Довідка УНІАН. Биківня - селище розташоване на північно-східній околиці Києва між Броварським проспектом і вул. Бобринецькою, а також уздовж вул. Радистів. Біля селища Биківня у 1930-х - початку 1940-х років (до окупації німцями Києва) в таємній обстановці здійснювались масові поховання осіб, репресованих і страчених у Києві органами НКВС. Офіційно будівництво спеціальної зони для таємних поховань розпочалося 1936 року.

За даними науковців, у Биківні поховано близько 100-120 тисяч репресованих. 30 квітня 1994 року відбулося відкриття Биківнянського меморіального комплексу жертвам комуністичного режиму.

2001 року Кабінет міністрів України під керівництвом Віктора ЮЩЕНКА прийняв Постанову «Про створення державного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

17 травня 2006 р. Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Указ про надання Державному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» статусу національного.