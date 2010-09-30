На Харківщині виявлено 50 т неякісної м’ясної продукції

Харків. 30 вересня. УНІАН. На Харківщині з початку року правоохоронці та санстанція виявили та утилізували 50 т неякісної продукції тваринного походження.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області.

За даними ЦЗГ, під час проведення профілактичних заходів мобільні групи у складі працівників міліції та санітарно-епідеміологічної станції в цілому перевірили 134 сільськогосподарських підприємства, 1668 одиниць автомобільного транспорту, 50 ринків та базарів на території Харківської області.

За результатами виявлених порушень складено 147 адміністративних протоколів, призупинено діяльність 35 м’ясопереробних та молокопереробних торговельних пунктів.