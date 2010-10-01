Підлеглий Климентьєва заявляє, що зниклого журналіста ніколи не знайдуть

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Головного редактора газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА не знайдуть ніколи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро МАТВІЄНКО.

Він підкреслив, що «не поділяє псевдооптимізму» голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА, який раніше заявляв про те, що В.КЛИМЕНТЬЄВ живий.

На думку П.МАТВІЄНКА, «немає ніякого резону» відпускати журналіста живим.

«Якщо його й знайдуть, то в зміненому стані, в стані рослини, далеко від Харкова та України», - наголосив П.МАТВІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого чоловіка, однак міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

За словами А.МОГИЛЬОВА, зараз слідство розглядає близько 10 версій зникнення журналіста, однак головною версією зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА є його службова діяльність.

Міністр МВС учора заявив, що у квартирі зниклого журналіста після обшуку було знайдено другий пістолет В.КЛИМЕНТЬЄВА, який не було знайдено під час попередніх обшуків.

Газета «Новий стиль» існує з 2004 року, відтоді вийшло 76 номерів. Друк газети здійснювався за кошти головного редактора. Основний напрям діяльності журналістів «Нового стилю» – розслідування порушень прав громадян чиновниками, правоохоронцями та суддями.