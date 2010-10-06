Норвезькі військові відвідали університет ім. Кожедуба

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Триває п’ятиденний візит до Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба делегації Військової Академії Повітряних сил Королівства Норвегія.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони України, на Слобожанщину у супроводі аташе з питань оборони при посольстві Королівства Норвегія в Україні підполковника Хокона ЛЬОКЕНА прибули голова делегації, доцент Військової академії Повітряних сил Королівства Норвегія Ойстейн ЕСПЕНЕС, слухачі Військової академії ПС Королівства Норвегія капітани Бенте БРУНСТАД, Томас Оруд ХАРЛЕМ, Ян Егіл РЕКСТАД та старший лейтенант Андреас Молту ХЕГЛЕ.

В ході візиту у конференц-залі Харківського університету Повітряних сил для іноземних гостей відбулася брифінг-презентація історії та сучасності вітчизняного військового вишу, а також ознайомча зустріч представників Військової академії Повітряних сил Норвегії з керівним складом Харківського університету Повітряних сил.

Основною метою перебування іноземних гостей у Харкові є налагодження особистих контактів між курсантами обох держав. З цією метою запланована присутність курсантів Військової академії Повітряних сил Королівства Норвегія на практичних заняттях з курсантами Харківського університету Повітряних сил. Також норвезькі слухачі планують ознайомитися з умовами навчання, побутом українських курсантів, та порівняти систему норвезької вищої військової освіти з українською.

Представники закордонної делегації під час перебування в університеті відвідають практичні заняття курсантів 5-го курсу інженерно-авіаційного факультету з дисципліни “Основи експлуатації авіаційної техніки”, заняття з експлуатації та озброєння військової техніки (вертоліт Мі-8) з використанням процедурного тренажеру, заняття з комп’ютерних мереж у курсантів 4-го курсу факультету Автоматичних систем управління та наземного забезпечення польотів авіації тощо.

Також “кожедубівці” планують ознайомити норвезьких колег з найсучаснішим навчально-тренувальним комплексом вертольоту Мі-8МТВ, на якому проходять підготовку курсанти-вертолітники Харківського університету Повітряних сил.