Сьогодні в обладміністрації говоритимуть про підготовку до зими

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Сьогодні Харківська обласна держадміністрація проведе засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На порядку денному - питання про стан готовності підприємств і відомств енергетичної, теплопостачальної, газової галузей, об`єктів ЖКГ, освіти і науки, медицини, служби автодоріг Харківської області до роботи в осінньо-зимовий період.

Також у ході засідання буде розглянуто питання забезпечення техногенно-екологічної безпеки на хімічно-небезпечних підприємствах Харківської області та інші питання, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Засідання розпочнеться о 14.30 у Малій залі ХОДА (вул. Сумська, 64, 2-й поверх).