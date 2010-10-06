Кернес відреставрує парк Горького

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Найближчими роками парку ім. Горького буде надано новий, сучасний вигляд.

Про це поінформував у ході зустрічі з викладачами і студентами Національного фармацевтичного університету в.о. Харківського міського голови, секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС, передає сайт міськради.

«Останнім часом Харків почав відроджуватися, - сказав Г.КЕРНЕС.

Зокрема, додав він, «протягом кількох років ми відреставруємо парк Горького. Проект зараз перебуває в стадії розробки, але скоро ми презентуємо макет майбутнього місця відпочинку харків`ян».