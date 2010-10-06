На Харківщині розпочато опалювальний сезон

Харків. 6 жовтня. УНІАН. В Харківській області розпочато опалювальний сезон, повідомляє сайт облдержадміністрації.

За даними заступника губернатора Валентина ДУЛУБА, на сьогодні опаленням забезпечені 223 школи, 177 дитячих садків та 149 лікувальних установ Харкова та Харківської області.

«У першу чергу ми запускаємо котельні, які забезпечують лікарні, поліклініки, дитячі будинки, будинки престарілих, школи, дитячі сади. Сьогодні у нас вже запущено 15% котелень, зокрема по Харкову - 25%.

Все це зроблено завдяки харків`янам і мешканцям області, які вчасно сплатили за послуги теплопостачання, а також завдяки злагодженій роботі тепловиків і працівників сфери ЖКГ», - зазначив В.ДУЛУБ.