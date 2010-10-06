Сьогодні – останній день подання документів для реєстрації кандидатів

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Сьогодні, 6 жовтня, завершуються строки подання до територіальних виборчих комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати як в багатомандатному, так і в одномандатному виборчих округах.

Це передбачено затвердженим Центральною виборчою комісією Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня.

Згідно з Календарним планом, сьогодні також завершуються строки подання до територіальних виборчих комісії документів для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Водночас місцеві партійні організації можуть до 7 жовтня звернутися до ТВК з повторною заявою про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від свого осередку з виправленими відповідно до вимог Закону документами.

Претенденти в кандидати в депутати, які висуваються у мажоритарних округах, також до 7 жовтня можуть подати до ТВК повторну заяву про реєстрацію з наданням виправлених документів. Ця ж норма та строки поширюються і на кандидатів у мери, яким було відмовлено у реєстрації через неналежне оформлення документів.

Територіальні виборчі комісії повинні 8 жовтня ухвалити остаточні рішення щодо реєстрації кандидатів в депутати, а також на посади сільського, селищного та міського голови.