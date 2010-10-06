Харківська «Батьківщина» заявляє про провокацію проти її кандидата в депутати

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Харківська обласна організації політичної партії «ВО» Батьківщина» заявляє про провокації, спрямовані на підрив репутації одного зі своїх кандидатів у депутати обласної ради.

Як передає кореспондент УНАН, про це йдеться у заяві прес-служби ХОО «Батьківщина» з розповсюдження неправдивої інформації.

Згідно з повідомленням, 5 жовтня на сайті харківської Медіа-групи «Объектив» з’явилася інформація про те, що «чиновних Харківської районної державної адміністрації ГАЦЬКО, використовуючи службові повноваження, відкрито веде агітацію і схиляє представників різних політичних партій до демонстративного переходу в партію «ВО «Батьківщина».

У зв’язку з цим прес-служба повідомляє, що «член партії «ВО Батьківщина», який іде від партії за виборчим списком кандидатів у депутати Харківської обласної ради, Анатолій Федорович ГАЦЬКО жодного відношення до Харківської районної державної адміністрації не має».

«Повідомлення про нібито протизаконні дії А.ГАЦЬКА вважаємо провокацією, спрямованою на підрив репутації кандидата та підрив авторитету та іміджу партії «ВО «Батьківщина» в цілому», - пишуть автори заяви.