Добкін ініціює створення спільних з Росією технопарків

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН висловився за створення спільних з Росією технопарків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, свою пропозицію губернатор зробив у своєму виступі на Першому українсько-російському міжрегіональному економічному форумі, який пройшов у м. Геленджик (РФ) за участю Президентів Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

«Я висловив побажання, щоб на базі Харківської та Бєлгородської або ж Курської областей нам дали можливість зробити пілотний проект зі створення технопарків, на базі яких будуть створені спільні українсько-російські підприємства. Їм будуть надані серйозні податкові пільги, але їх діяльність буде дуже чітко спеціалізована. У першу чергу мова йде про високотехнологічне виробництво продукту, де в собівартості буде великий сегмент вітчизняної науки. Тобто, таким чином ми даємо фінансування вітчизняної науки», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, найближчим часом фахівці обладміністрації розпочнуть роботу над створенням пілотного проекту. Після того як проект буде готовий, почнеться його обговорення з російською стороною.

«Заздалегідь я вже переговорив з губернаторами Бєлгородської та Курської областей. Є порозуміння, і ми дійшли згоди, що з нашого боку йде ініціатива, а далі вони включаються в роботу. Після цього ми надамо матеріали міждержавної комісії, щоб вона винесла це питання на розгляд президентів Росії та Україні», - повідомив М.ДОБКІН.

При цьому він зазначив, що також розглядається можливість створення подібного пілотного проекту в сфері сільського господарства.