Україна пропонує Фінляндії купувати регіональні літаки

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував Фінляндії розглянути питання про можливість закупівлі українських літаків для регіонального сполучення.

Як повідомив журналістам прес-секретар українського прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, таку пропозицію М.АЗАРОВ зробив під час зустрічі з прем`єр-міністром Фінляндії Марі КІВІНІЄМІ у Києві, передає кореспондент УНІАН.

Також М.АЗАРОВ відзначив, що фінські компанії могли би плідно співробітничати з українськими колегами в агропромисловому комплексі.

Під час переговорів сторони відзначили необхідність активізації співпраці, оскільки на сьогоднішній день потенціал використано не в повному обсягу. Зокрема, зазначив В.ЛУК’ЯНЕНКО, наголошувалося на необхідності збільшення експорту української продукції до Фінляндії.

На знімку: літак Ан-74ТК-300Двиробництва Харківського авіазаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА