У харківському дельфінарії відбувся показовий сеанс дельфінотерапії

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові в дельфінарії «Немо» відбувся показовий сеанс дельфінотерпіі за участю двох дітей з особливими потребами.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на захід були запрошені медики Харкова і області, котрі могли спостерігати, яким чином відбувається лікувальна взаємодія між дітьми зі складними діагнозами і дельфінами, а також який терапевтичний ефект дає кожен сеанс.

У показовому сеансі дельфінотерапії взяли участь двоє дітей: 8-річна Настя, якій лікарі поставили діагноз «атиповий аутизм», та 5-річний Олександр з дитячим церебральним паралічем. Вони протягом 25 хвилин мали можливість плавати з дельфінами в басейні дельфінарію.

«Сьогодні тут не простий урок - в якості глядачів присутні люди, які кожен день стикаються з подібними проблемами і не з чуток знають, наскільки важливо мати найширший спектр можливостей для надання медичної допомоги. Мені дуже приємно, що збудована будівля дельфінарію стала не просто улюбленим місцем відпочинку для дітей, а й місцем, де після підписання договору про соціальне партнерство будуть проходити необхідні сеанси дельфінотерапії для соціально незахищених верств населення, для тих, хто з яких-небудь причин не в змозі оплачувати необхідну кількість сеансів», - сказав, коментуючи подію, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.