Харків’яни найбільше підтримують на посаду мера Кернеса та Авакова
Але багато й не довіряють їм
Харків. 14 жовтня. УНІАН. Якби вибори Харківського міського голови відбулися найближчої неділі, то найбільше голосів отримали би виконувач обов’язків Харківського міського голови, секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС та екс-губернатор Харківщини, кандидат від ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ.
Як передає кореспондент УНІАН, результати дослідження у Харкові представили директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО та керівник Інститут перспектив міста Наталія КЛАУНІНГ.
Згідно з результатами дослідження, якби вибори мера Харкова відбулися в найближчу неділю, 16,8% харків’ян проголосували б за Г.КЕРНЕСА (Партія регіонів), А.АВАКОВА підтримали б 14,7% виборців. За Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ (КПУ) проголосувало б 6,8%, Андрія БІЛОГРИЩЕНКО («Єдиний центр») – 3,1%, Євгена ГУТКОВА («Сильна Україна») – 1,3% опитаних. Всі інші кандидати разом набрали б менше 1% голосів виборців. За іншого кандидата, не зареєстрованого для участі у виборах мера міста, проголосував би 3,1% харків’ян. Проти всіх проголосувало 14,5%, не взяли б участі у виборах 8,1% респондентів. При цьому ще не визначилися зі своїм вибором 31,0% харків’ян.
Ні за яких умов за Г.КЕРНЕСА не голосували б 27,1% харків’ян, за А.АВАКОВА – 20,4% мешканців Харкова. Затруднялися відповісти на це запитання 57,1% респондентів.
Якби найближчої неділі відбулися вибори до Харківської міської ради, за Партію регіонів проголосувало б 34,1% харків’ян, за «Сильну Україну» - 9,5%, за ВО «Батьківщина» - 8,6%, за Комуністичну партію України – 6,4%, за Соціалістичну партію України – 1,6%, за «Фронт змін» - 1,6% респондентів. Усі інші партії набрали би менше 1% голосів виборців. Проти всіх проголосувало би 8,0% респондентів, не брали участь у виборах – 6,5% харків’ян, 20,9% респондентів затруднялися відповісти на це запитання.
За результатами дослідження, більше половини харків’ян (56,7%) не задоволені тим, як вирішуються повсякденні проблеми міста. З яких відповідь «швидше не задовольняє» обрали 27,8%, «повністю не задовольняє» - 28,9% респондентів. 39,0% харків’ян задоволені тим, як вирішуються проблеми міста. З них відповідь «швидше задовольняє» обрали 29,5%, «повністю задовольняє» - 9,5% респондентів.
25,4% харків’ян довіряють Г.КЕРНЕСУ. З них «точно довіряють» 10,1%, «швидше довіряють» - 15,3% опитаних. Не довіряють Г.КЕРНЕСУ 65,3% респондентів, з них 46,1% відповіли «швидше не довіряю», 19,2% - «точно не довіряю». Затруднялися відповісти на це запитання 9,3%.
25,3% харків’ян довіряють А.АВАКОВУ. З них «точно довіряють» 10,4%, «швидше довіряють» - 14,9% опитаних. Не довіряють А.АВАКОВУ 60,6% респондентів. З них 42,7% відповіли «швидше не довіряю», 17,9% - «точно не довіряю». Затруднялися відповісти на це запитання 14,1%.
67,2% харків’ян очікують порушень і фальсифікацій на майбутніх виборах мера міста. Із них точно впевнені, що будуть порушення та фальсифікації, 41,6% опитаних, відповідь «швидше будуть» обрали 25,6% опитаних. Вважають, що не буде порушень і фальсифікацій 20,2% мешканців міста, з яких упевнені, що порушень не буде, 7,8% респондентів, «швидше не буде» - 12,4% опитаних. Затруднялися відповісти на це запитання 12,6% респондентів.
34,0% харків’ян вважають, що місцева влада «створює сприятливі умови для діяльності певних політичних сил», 28,1% вважають, що місцева влада агітує голосувати за певну силу, 20,2% харків’ян вважають, що місцева влада «переконує виборців, що певний кандидат переможе», 18,8% респондентів вважають, що місцева влада «підкупає виборців», 14,4% респондентів вважають, що місцева влада чинить тиск на виборчі комісії, 13,0% мешканців Харкова вважають, що місцева влада «знижує явку виборців, переконуючи, що від їхнього вибору нічого не залежить». 17,0% опитаних вважають, що місцева влада не впливає на результати й процес виборів мера Харкова. Затруднялися відповісти на це запитання 15,3% опитаних.
В.ФЕСЕНКО зауважив, що Харків було обрано для проведення цього соціологічного дослідження тому, що «ситуація в Харкові, можливо, одна з найцікавіших у загальноукраїнському політичному контексті». На його думку, тут на місцевому рівні відбувається пряме змагання представників влади та опозиції.
Коментуючи результати соціологічного опитування, він наголосив на тому, що і Г.КЕРНЕС, і А.АВАКОВ у Харкові є як лідерами за рівнем підтримки, так і за рівнем «не підтримки». При цьому особистий рейтинг Г.КЕРНЕСА менший за рейтинг Партії регіонів, а рейтинг А.АВАКОВА вищій за рейтинг ВО «Батьківщина», що свідчить про певні особисті якості цих кандидатів.
В.ФЕСЕНКО акцентував на надзвичайно високому рівні «закритості виборців» (57,1% затруднялося назвати кандидата, за якого вони не голосували би ні за яких умов).
На його думку, вирішальним для кінцевого вибору мера Харкова стане «фактор явки» електорату, а також ті виборці, які ще не визначилися та будуть вирішувати, за кого віддаватимуть голос, у останній момент.
Соціологічне опитування проводилося з 9 по 13 жовтня в Харкові методом телефонного інтерв’ю. Усього було опитано 1000 респондентів, квоти – стать, вік, район та освіта респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%.
Довідка УНІАН. До соціологічного консорціуму входять Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна, Центр прикладних досліджень «Пента», Інститут перспектив міста. Метою роботи консорціуму є дослідження соціальних і політичних аспектів життя громадян різних міст України.