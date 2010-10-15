Євро-2012: в аеропортах приймаючих міст подбають про спокій фанів

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Аеропорти міст, що прийматимуть фінальну частину футбольного чемпіонату Євро-2012, активно працюють над вирішенням питань, пов`язаних з організацією і створенням так званих «буферних» зон, де могли б знаходитися уболівальники після закінчення матчу і перед вильотом.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку.

Згідно з повідомленням, планується врахувати, що «буферна» зона повинна складатися з двох частин, щоб розмежувати уболівальників команди, що програла, і команди-переможця, аби уникнути конфліктів.

Також аеропорти повинні ретельно поставитися до плану дій на випадок форс-мажорних і аварійних ситуацій під час проведення Євро-2012.