Суд відхилив клопотання Авакова заборонити оприлюднювати результати виборів мера

Харків. 5 листопада. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд відхилив клопотання кандидата в мери Харкова Арсена АВАКОВА щодо визнання протизаконної бездіяльності міської виборчої комісії у питаннях належної організації виборів міського голови з вимогою зобов`язати МВК провести повторний підрахунок голосів на виборах.

У клопотанні А.АВАКОВ просив суд заборонити міськвиборчкому встановлювати остаточний результат виборів Харківського міського голови, а також оприлюднювати результати виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті обласної організації партії «Батьківсщина» з посиланням довірену особу А.АВАКОВА Роман МОСКАЛЯ.

«У зв`язку з цим ми вважаємо, що позиція колегії суддів, які розглядають справу, є упередженою і необ`єктивною, - сказав Р.МОСКАЛЬ. - Ми не виключаємо, що на суддів здійснюється політичний і моральний тиск».

Він також зазначив, що представники А.АВАКОВА звернулися з клопотанням до голови Харківського окружного адміністративного суду про передачу справи до адміністративного суду іншої області України за винятком Донецької.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Харківський міськвиборчком затвердив протокол за результатами виборів харківського міського голови. Згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС (130 352 голосів виборців). Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 608 голосів. За таке рішення проголосували 10 членів комісії, проти - 3.

Член міської виборчої комісії Людмила МОСЯЖНА зробила заяву, що у Харкові сфальсифіковано протокол міської виборчої комісії, яка сьогодні оголосила про перемогу на виборах мера Харкова Г.КЕРНЕСА.