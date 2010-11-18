Харківські підприємства взяли участь у виставці «Український сувенір - 2010»

Харків. 18 листопада. УНІАН. Харківські підприємства взяли участь у Всеукраїнській виставка сувенірної продукції «Український сувенір – 2010», яка проходила 15-16 листопада в Києві.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на виставці були представлені сувенірні вироби з усіх регіонів України, що відображають культуру, історію та етнічну самобутність української держави, творчий та мистецький рівень художників, скульпторів і народних майстрів.

Харківщину представляли: навчально-виробниче підприємство «Біатрон-3» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», навчально-виробниче підприємство інвалідів «Інвапром плюс», підприємство «Українська майстерня», дизайнерська студія «Компанія Вест», приватне підприємство «Основ’янка». Харківська делегація отримала дипломи від представників адміністрації Президента за участь у виставці.

Традиційно під час заходу спеціально створена експертна комісія здійснила відбір найкращих сувенірних виробів, які під час проведення міждержавних протокольних заходів будуть вручатися главам і членам офіційних іноземних делегацій від імені Президента України.