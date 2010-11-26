Харків. 26 листопада. УНІАН. Проїзд у таксі може подорожчати у декілька разів, якщо буде прийнятий законопроект уряду про впорядкування ринку транспортних послуг до Євро-2012, який передбачає передачу служб таксі під управління міськвиконкомів.

Про це на брифінгу в прес-центрі ІА «МОСТ-Харьков» повідомив голова профспілки таксистів Харківської області Сергій СТАРЦЕВ.

«Це призведе до монополізації ринку таксі, і цього ми допустити не можемо, адже в перспективі взагалі передбачається заборонити працювати підприємцям, у яких є ліцензія, які працюють на себе», - говорить С.СТАРЦЕВ.

За його словами, у цього законопроекту у Верховній Раді найбільш сильне лобі і він найбільш вірогідний.

«Якщо ж цей законопроект буде ухвалений, це призведе до підвищення ціни у таксі не на кілька там гривень, а у декілька разів», - вважає член ради Харківського клубу підприємців Олександр ЧУМАК.

Він зазначив, що якщо Президент не накладе вето на Податковий кодекс, ціни на таксі подорожчають на 7-8 гривень за одне перевезення.