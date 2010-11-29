Металіст завершує перше коло на 3 місці

Харків. 29 листопада. УНІАН. У матчі 19-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст завдав поразки донецькому Металургу.

Таким чином, перше коло національної першості 2010/2011 харківський клуб завершив на третьому місці.

Гра 19-го туру, що пройшла в суботу у Харкові на стадіоні «Металіст», завершилася з рахунком 3:1 на користь харків’ян.

Голи забили Тайсон 31, Олійник 57, Пшеничних 88 - Соарес 36.

Металіст грав у складі: Старцев, Пшеничних, Папа Гуйє, Обрадович, Вільягра, Валяєв, Шелаєв (Олійник 46), Едмар, Хав`єр (Романчук 89), Тайсон, Девіч (Бордіян 66). Запас: Жданков, Кайта, Березовчук, Воробей.

Набравши в 19 матчах 38 очок, Металіст посідає третє місце в турнірній таблиці. Лідирує Шахтар – 49 очок, на другому місці – Динамо (40).

Наступну гру нинішньої футбольної осені Металіст проведе в Лізі Європи. Першого грудня харківяни на своєму полі приймають угорський Дебрецен. 20 грудня в Голландії Металіст проведе останній матч групового турніру ЛЄ з командою ПСВ.

На сьогодні після 4 турів лідирує ПСВ, набравши 10 очок. Метаіліст - 7 очок, Сампдорія – 5, Дебрецен – 0.