Підприємці закликають українців оголосити страйк

Харків. 29 листопада. УНІАН. Координатор акції протесту підприємців Олександр ДАНИЛЮК закликає українців завтра оголосити одноденний страйк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності, про це О.ДАНИЛЮК заявив на брифінгу у Києві.

За його словами, загальнонаціональну акцію протесту підприємців, призначену на 29 листопада, має підтримати усе свідоме працююче населення України, в тому числі й працівники бюджетної сфери. За словами О.ДАНИЛЮКА, громадяни мають оголосити одноденний страйк і означити цим кроком свою позицію у відповідь на “неприховану узурпацію влади в державі, методичне придушування політичних та економічних прав і свобод”, оскільки представники влади не мають намірів на вимогу підприємців проводити референдум з питання дострокового припинення повноважень парламенту.

У повідомленні нагадується, що голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ заявив, що підприємці не можуть організувати референдум про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, оскільки це, за його словами, не передбачено Конституцією.

«По-перше, тлумачення Конституції не входить до повноважень пана ШАПОВАЛА, оскільки це не передбачено його функціональними обов’язками. По-друге, якби він взяв до рук цей документ і ознайомився зі змістом статті 74, то дізнався б, що референдум в Україні не допускається лише щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії. І крапка. Будь-які інші питання можуть стати предметом розгляду на всеукраїнському чи місцевому референдумах», - сказав О.ДАНИЛЮК.

За його словами «ганебна некомпетентність цього чиновника є віддзеркаленням загального рівня компетенції людей, які сьогодні вважають, що вони нами правлять. Нам фактично повідомили, що влада не планує дотримуватись норм Основного Закону й гарантувати наше право на свободу волевиявлення. На це у нас лише одна ультимативна відповідь: або парламент і президент негайно погоджуються на перевибори і цим доводять, що мають інстинкт самозбереження й не розтратили залишки здорового глузду, або ми піднімаємо країну і акціями прямої дії повертаємо собі свої законні права».

Він також зауважив, що у понеділок до України прибуває офіційна делегація Венеціанської комісії на чолі з секретарем комісії паном Томасом МАРКЕТОМ. На думку О.ДАНИЛЮКА, одноденний загальнонаціональний страйк стане найкращим виявом реального ставлення народу до влади і дасть Венеціанській комісії необхідний матеріал для висновків.

«Акція, що починалася, як протест проти економічних утисків, стала політичною. Влада сама спровокувала людей на це протистояння. Сьогодні на Майдані все менше говорять про Податковий кодекс і все більше про загальну несправедливість, яка опановує державу. 29 листопада, у понеділок, розпочинається всеукраїнська безстрокова політична акція протесту, яка має на меті поставити нарешті цю країну з голови на ноги. Від того, підпише чи заветує Президент Податковий кодекс, сьогодні вже не залежить нічого. Про все це треба було думати раніше. Час вийшов», - наголосив правозахисник.