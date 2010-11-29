Московська область може закупити харківське зерно

Харків. 29 листопада. УНІАН. Уряд Московської області зацікавлений у закупівлі зерна в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові заявив перший заступник голови уряду Московської області Російської Федерації Ігор ПАРХОМЕНКО.

Він підкреслив, що питання забезпечення Московської області продуктами харчування на сьогодні дуже актуальне. Зокрема І.ПАРХОМЕНКО відмітив дефіцит зерна на території Московського регіону.

«У нас також неврожай був цього року. Область і так мало зерна виробляє, зокрема фуражного. Я гадаю, що цього року, на початку наступного, ми будемо вимушені робити великі закупівлі зерна, і тут ми також звернемо увагу на можливості Харківської області у тому числі. Я гадаю, що тут також є велике поле для співпраці», - сказав И.ПАРХОМЕНКО.

Як передавав УНІАН, сьогодні в Харкові у рамках «Днів Московської області на Харківщині» перебуває офіційна делегація Уряду Московської області на чолі з И.ПАРХОМЕНКОМ.