На ринках Харківщини працюють приймальні міліції
13:27, 06 грудня 2010Харьків
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Реагуватимуть на звернення підприємців
Харків. 4 грудня. УНІАН. На ринках Харкова та області запрацювали 40 громадських приймалень міліції.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, на ринка Харкова створено та введено в дію 18 громадських приймалень, на ринках більшості районних центрів області – 22 громадські приймальні міліції.
У міліції зазначають, що громадські приймальні зобов’язані оперативно реагувати на звернення підприємців щодо порушення їхніх прав та на заяви про корупційні діяння з боку представників контролюючих органів.
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