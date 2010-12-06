Погода у вівторок

Харків. 6 грудня. УНІАН. Завтра у західних, північних та Вінницькій областях очікується мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, у Карпатах та на Закарпатті місцями сильні опади.

На решті території України - без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

Температура у східних областях вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На решті території вночі 0-5° морозу, на узбережжі морів 1-5° тепла, вдень 1-6° тепла, у більшості південних областей 5-10°, в Криму до 13° тепла. На Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень до 9°.

У Київській області у вівторок вночі очікується невеликий мокрий сніг, вдень мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.