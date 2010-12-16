Результати матчів Ліги Європи

Харків. 16 грудня. УНІАН. В середу, 15 грудня, завершилися матчі 6-го, завершального туру групового раунду Ліги Європи в групах J-L

Група J

Севілья - Борусія 2:2

Карпати - ПСЖ 1:1

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли ПСЖ - 12 очок і Севілья - 10.

Група K

Наполі - Стяуа 1:0

Ліверпуль - Утрехт 0:0

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вишли Ліверпуль - 10 очок і Наполі - 7.

Група L

Порту - ЦСКА (Софія) 3:1

Бешикташ - Рапід 2:0

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Порту - 16 очок і Бешикташ – 13

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Раніше зіграли команди груп D-F

Група D

Динамо (Загреб) - ПАОК 0:1

Брюгге - Вільярреал 1:2

За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Вільярреал - 12 очок і ПАОК - 11.

Група E

АЗ Алкмаар - БАТЕ 3:0

Динамо (Київ) - Шериф 0:0

За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Динамо - 11 очок і БАТЕ - 10.

Група F

Лозанна-Спорт - Палермо 0:1

Спарта - ЦСКА (Москва) 1:1

За підсумком групового раунду до 1/16 фіналу вийшли ЦСКА - 16 очок і Спарта - 9.

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16 грудня зіграють

... о 20.00

Група A. Зальцбург (2) - Лех (8), Ювентус (5) - Манчестер Сіті (10)

Група B. Аріс (7) - Русенборг (3), Байєр (11) - Атлетіко (7)

Група C. Левськи (4) - Спортинг (12), Лілль (5) - Гент (7)

... о 22.00

Група G. Андерлехт (4) - Хайдук (3), АЕК (7) - Зеніт (15)

Група H. Хетафе (4) - Янг Бойз (9), Штутгарт (12) - Оденсе (4)

Група I. ПСВ (13) - Металіст (10), Дебрецен (0) - Сампдорія (5)