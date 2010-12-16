Росія і Україна не створюватимуть на кордоні нових пунктів пропуску

Харків. 16 грудня. УНІАН. Нові пункти пропуску на українсько-російському кордоні створюватися не будуть.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомила начальник Управління державної політики у сфері облаштування державного кордону Рос кордону Олена КИТОВА за підсумками українсько-російських консультацій.

«Нові пункти пропуску на російсько-українському державному кордоні встановлюватися не будуть», - сказала О.КИТОВА.

За її словами, з 37 автомобільних і 17 залізничних пунктів пропуску через російсько-український державний кордон на даний час функціонують 25 і 11 пунктів відповідно. Решта пунктів пропуску не облаштовані російською або українською стороною, у зв`язку з чим не відкриті, зазначила вона.

О.КИТОВА повідомила, що на даний час російські та українські експерти злагоджено приступили до практичного відпрацювання питань організації спільного контролю на базі облаштованих російських або українських пунктів пропуску, функціонування яких надасть можливість перерозподілити пасажирські і вантажні потоки і тим самим зняти напруженість на кордоні. «Іншими словами, ліквідовувати черги автотранспорту на під`їздах до пунктів пропуску спільними зусиллями», - підкреслила О.КИТОВА.