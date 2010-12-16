На Харківщині «урізали» депутатський корпус

Харків. 16 грудня. УНІАН. На Харківщині кількість депутатів у радах різного рівня порівняно з попередньою каденцією скоротилася на 17% і становить 9219 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, по це на прес-конференції повідомив голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, коментуючи процес впровадження адміністративної реформи та скорочення кількості держслужбовців у структурах влади.

За його словами, у містах обласного значення була зменшена кількість депутатів на 385 депутатів, у райрадах – на 300 депутатів, у облраді – на 10%.

С.ЧЕРНОВ наголосив, що на сьогодні в облдержадміністрації та в райдержадміністраціях працюють 3645 чиновників, у обласній раді та районних радах – 512 працівників, із яких 315 чиновників (у середньому 9 чиновників на район). У шести містах обласного значення, крім Харкова, працює 1003 людини, у тому числі 847 держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування (у середньому 141 чиновник на місто). У територіальних управліннях на Харківщині працює 10749 осіб.

С.ЧЕРНОВ висловив готовність виконувати наказ Президента про адміністративну реформу, та зауважив, що в цілому у ході впровадження адміністративної реформи буде скорочено до 30% чиновників.

«Кількість людей, які сьогодні займаються організацією виробництва, створенням умов, залученням інвестицій, фактично в 3 рази менше, ніж тих, хто контролює весь цей процес», - підкреслив голова облради.