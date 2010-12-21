Колесников вважає, що Харків найкраще підготовлений до Євро-2012

Харків. 21 грудня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ вважає, що Харків найкраще серед інших міст підготовлений до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у Харкові на урочистій церемонії відкриття нової станції метрополітену «Олексіївська».

«Харків за рахунок приватних інвестицій, міських і державних – найбільш підготовлений. Аеропорт готовий, готовий без тимчасового терміналу, стадіон готовий», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

При цьому він наголосив на важливості подальшого розвитку інфраструктури міста.

Б.КОЛЕСНИКОВ підкреслив, що уряд сприятиме будівництву й реконструкції доріг, а також відкриттю нових готелів. «Готелі й дороги – це дуже важливо. На дороги ми будемо, звичайно, виділяти гроші, готелі – це приватний капітал. Чим більше буде готелів, тим краще. Я ще раз повторюю, що ми компенсуємо відсотки за кредитами всім українським готелям, які будуть готові до Євро-2012, новим», - наголосив віце-прем’єр.

Як передавав УНІАН, сьогодні у Харкові відкрилася нова станція метро «Олексіївська».