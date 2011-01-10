У Лозовій чоловік вистрибнув з 4-го поверху приміщення міліції

Харків. 10 січня. УНІАН. 39-річний чоловік вистрибнув з 4-го поверху адміністративного будинку Лозівського міського відділу міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося у неділю, 9 січня о 15.10. З чисельними забиттями тіла постраждалого було доставлено до Лозівської центральної лікарні.

Згідно з повідомленням, працівники міліції намагалися зупинити чоловіка. На місце події одразу прибули керівники обласної міліції, працівники відділу внутрішньої безпеки та інспекції з особовому складу ГУ МВС, працівники Лозівської прокуратури.

Як стало відомо, працівниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Лозівського міськвідділу міліції в ході відпрацювання території Лозівського району була отримана оперативна інформація про те, що двоє мешканців м. Лозова займаються незаконним зберіганням наркотичних речовин. Для перевірки цієї інформації чоловік, 1971 р. н., та його співмешканка, 1973 р.н., були запрошені до Лозівського міськвідділу міліції. По приїзді до відділу міліції запрошені були записані до журналу «Обліку відвідувачів та запрошених». Увійшовши до кабінету, громадянин 1971 р.н. з невідомих причин вистрибнув з 4-ого поверху будівлі.

«Працівники міліції намагалися не дати чоловікові вистрибнути з вікна, – розповів заступник начальника ГУ МВС України в Харківській області Андрій СТАРОДУБЦЕВ. – Однак, все відбулося душе швидко, і чоловік все ж таки вистрибнув з вікна. В цей час на четвертому поверсі знаходилися інші цивільні особи, які перебували в міськвідділі з інших питань та які засвідчили, що ніяких недозволених методів до чоловіка не застосовувалося».

За даним фактом проводиться перевірка Лозівською міжрайонною прокуратурою та інспекцією з особового складу УКЗ ГУМВС України в Харківській області.

За зовнішніми ознаками чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння, його зразки крові направлені на експертизу, повідомили в ЦЗГ.