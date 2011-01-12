Розпочалася сесія Харківської міської ради

У порядку денному – 17 питань

Харків. 12 січня. УНІАН. Розпочалася 4-а позачергова сесія Харківської міської ради 6-го скликання. Як повідомляє сайт міськради, депутати планують розглянути 17 питань. На сесію запрошені представники Харківської облдержадміністрації та Харківської облради, начальник ГУ МВС Харкова і прокурор міста. Засідання проходить у сесійній залі Харківської міської ради (пл. Конституції, 7). Пряма трансляція - на «7 каналі» і «ОТБ».

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