У ДТП поблизу Ізюма загинули 5 людей
08:40, 20 січня 2011Харьків
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Зіткнулися два автомобіля
Харків. 20 січня. УНІАН. Вчора о 22.10 біля Ізюма Харківської області на автошляху Харків - Довжанське внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 5 чоловік.
Як повідомляє прес-служба МНС, на місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.
Всього за добу на території України зареєстровано 55 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 10 осіб і 55 травмовано.
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